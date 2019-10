Touché aux adducteurs lors de l’échauffement avant Islande-France, N’Golo Kanté est de nouveau forfait pour le déplacement de Chelsea sur la pelouse de l’Ajax Amsterdam mercredi, pour le compte de la 3e journée de la phase de poules de la Ligue des champions.

Ross Barkley (cheville), remplacé en première période samedi face à Newcastle, ne s’est pas non plus entraîné et manquera également ce match aux Pays-Bas.