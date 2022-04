Chelsea : Pour Tuchel, Benzema est "un joueur à part"

Thomas Tuchel adore Karim Benzema. L'entraîneur des Blues, tenants du titre de la Ligue des Champions, retrouvera l'attaquant, mercredi soir à Stamford Bridge pour le quart de finale aller de la compétition face au Real Madrid (21 heures). La saison passée, en demi-finale, Benzema avait su marquer sans toutefois empêcher l’élimination de son équipe lors de la double confrontation (1-1 ; 2-0). D'ailleurs, le technicien allemand a estimé que cette saison, l'opposition entre les deux équipes n'aurait "rien à voir avec celle de la saison passée", précisant que "tout ce qu'on veut, c'est jouer de la bonne façon, en étant physiques, en étant intenses, en étant concentrés et à notre tout meilleur niveau, parce qu'on en aura besoin. On les a éliminés l'an dernier, mais ils ont un nouvel entraîneur (Carlo Ancelotti), une nouvelle équipe et il y aura du public".

Benzema, Modric, Kroos, Casemiro : Tuchel est fan mais...

Forcément, il était impossible de passer sous silence la saison réalisée par Benzema sous le maillot du Real, dont il est le troisième meilleur buteur historique. Absent lors de la déroute face au FC Barcelone (0-4), le natif de Lyon s'est signalé par un doublé décisif lors de son retour face au Celta Vigo ce week-end afin d'offrir le succès à son équipe (1-2), confirmant son rang de meilleur buteur (24 buts) et passeur (11 passes décisives) sur le plan national. "J'ai dit, il y a deux ans, qu'il était sans doute le joueur le plus sous-coté du foot mondial, ce n'est peut-être plus le cas. Il joue depuis je ne sais plus combien d'années (treize) comme numéro neuf pour le Real, ça veut tout dire", a glissé Tuchel en conférence de presse, dans des propos retranscrits par L'Equipe.



L'ancien entraîneur du PSG a également valorisé certains éléments présents autour de Benzema, qui ne doit pas être le seul danger pour des Blues corrigés par Brentford en Premier League (1-4). "Benzema est sans conteste un joueur à part, une personnalité à part. Mais ce serait injuste (de ne l'évoquer que lui), envers Luka Modric, Toni Kroos, Casemiro et tous les autres qui portent cette équipe avec tant de succès depuis près de dix ans. Ce sont de grands joueurs dont je suis sincèrement fan à la base, mais pas demain..."