Chelsea : Mendy dans le dur, Tuchel le défend

Des lendemains qui déchantent pour Edouard Mendy. Mercredi soir en quarts de finale aller, sur sa pelouse de Stamford Bridge, le gardien de but de Chelsea a passé une sale soirée de Ligue des Champions. Sauvé par sa barre transversale sur un tir de Vinicius Jr (10e), l'international sénégalais a ensuite été emporté par un ouragan nommé Benzema, s'inclinant à trois reprise devant l'attaquant du Real, en état de grâce. Et s'il ne pouvait pas faire grand chose sur les deux coups de tête victorieux du Français (21e, 24e), le champion d'Afrique est en revanche coupable sur le troisième but, venu d'une relance mal assurée de sa part.

Tuchel ne l'enfonce pas

Trop latérale et molle, sa passe à Antonio Rüdiger a été interceptée par Karim Benzema, qui n'a pas laissé passer l'aubaine de marquer dans le but vide (56e, 1-3). Pas toujours au mieux depuis le sacre des Lions de la Teranga au Cameroun, Edouard Mendy a néanmoins été défendu par son entraîneur, Thomas Tuchel. « Ce n'est jamais la faute d'un ou plusieurs joueurs, c'est nous tous, y compris moi-même. Individuellement, nous avons perdu notre forme et notre vivacité. Depuis la trêve internationale, nous n'avons évidemment pas la même allure et je n'ai pas vraiment une explication à apporter », a réagi le technicien allemand face à la presse.

