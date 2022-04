Thomas Tuchel a déclaré que ses joueurs de Chelsea étaient entièrement concentrés sur le match de samedi contre Brentford et non sur le quart de finale de la Ligue des Champions de mercredi prochain contre le Real Madrid, après leur défaite 4-1 à domicile contre les Bees. Antonio Rüdiger a donné l'avantage à Chelsea à la 48e minute, mais Brentford a par la suite inscrit quatre buts pour enregistrer une victoire marquante à Stamford Bridge.

Chelsea pas concentré sur le Real

"Il ne s'agit pas du Real Madrid", a déclaré Tuchel après la rencontre. "Il s'agit de nous. C'est un jour de repos maintenant et lundi nous recommençons. Nous avons sélectionné cette équipe parce que nous pensions que c'était la meilleure équipe pour Brentford. Nous n'avions pas la moitié d'un œil ou un pour cent d'un œil sur le Real Madrid." Il serait temps de s'y mettre pourtant.