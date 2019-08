Chelsea: Lampard encense Kanté

Trop juste pour être titulaire sur la pelouse de Manchester United en ouverture de la saison de Premier League, N'Golo Kanté était de retour dans le onze de départ de Chelsea mercredi soir, lors de la Supercoupe d’Europe perdue par les Blues contre Liverpool (2-2, 5 t.a.b. à 4).

Et le champion du monde a été l’auteur d’une prestation de très haut niveau, ce que n’a pas manqué de souligner son entraîneur après la rencontre. "Kanté est un joueur incroyable. Il est modeste, mais sur le terrain c’est une machine. Il ne s’est pas beaucoup entraîné et il avait la cheville enflée il y a deux jours. Mais il a joué 120 minutes et on a pu voir ce qu’il apporte à l’équipe aujourd’hui. Je suis ravi de travailler avec lui. Il va être énorme pour nous", a déclaré Frank Lampard, rapporte le site de l'UEFA.