Le milieu de terrain de Chelsea Mateo Kovacic a révélé que Luka Modric était son idole lorsque l'actuelle star du Real Madrid exerçait son métier dans l'équipe favorite de Kovacic, le Dinamo Zagreb, avant de rejoindre Tottenham. "Il est assez difficile d'arrêter [Modric]", a déclaré Kovacic lors de la conférence de presse d'avant-match de lundi, avant le choc de mardi contre le Real Madrid.

Kovacic admire Modric

"C'est un joueur extraordinaire. Je l'admirais quand j'étais enfant, lorsqu'il jouait pour mon club préféré, le Dinamo Zagreb. Il a toujours été aussi bon qu'il l'est maintenant. Depuis que je le connais, il est resté au même niveau, ce qui est incroyable. Il aime tellement le football. C'est un professionnel. S'il continue comme ça, je le vois jouer encore trois ou quatre ans. C'était agréable et difficile de jouer contre lui, mais ce n'est jamais agréable quand on perd. Je préfère toujours l'avoir dans mon équipe. En ce moment, nous sommes l'un contre l'autre, et nous sommes prêts à montrer notre meilleur demain pour essayer de passer. "