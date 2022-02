Chelsea : Henry s'interroge sur le recrutement de Lukaku

C'était une surprise à l'annonce des compositions de Chelsea - Lille, mardi soir, un peu avant 20 heures. Romelu Lukaku n'a pas été titularisé par son entraîneur, Thomas Tuchel, qui lui a préféré Kai Havertz afin d'occuper la pointe de l'attaque des Blues pour le 8ème de finale aller de la Ligue des Champions (2-0). A raison vu la suite des événements et l'ouverture du score du jeune allemand, dès la 8ème minute de jeu. Alors qu'on pouvait s'attendre à une entrée en jeu de Lukaku lors du match, cela n'a pas été le cas, le Belge se contentant d'un simple échauffement.

Henry : "Pourquoi être allé le chercher ?"

Auteur de 5 buts depuis l'entame de la saison en Premier League, Lukaku ne parvient pas à démontrer sa valeur à Chelsea, lui qui avait su briller à l'Inter Milan, dans une équipe construite pour le faire briller. Alors forcément, vu les 115 millions dépensés par Chelsea, il y a de quoi s'interroger. Présent sur le plateau de CBS lors du match entre les Blues et Lille, Thierry Henry n'a pas hésité à le faire : "Pourquoi l’avoir acheté?", s'est demandé le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France, qui officie également dans le staff de la sélection belge. Puis de continuer : "Ils aiment presser, être actifs et changer le trio d'attaque. Lui, il aime rester dans l'axe, donc c'est très difficile pour lui de s'adapter à cette situation. Pour que Rom s'adapte à la façon de jouer de Chelsea, il faut du temps, ce n'est pas facile. Mais encore une fois, pourquoi être allé le chercher ?"

Tuchel justifie le statut de remplaçant de Lukaku contre Lille

Lors de sa dernière apparition avec Chelsea, Lukaku n'a touché que 7 ballons face à Crystal Palace, démontrant être peu intégré au jeu de son équipe. Thomas Tuchel a lui expliqué son choix de le mettre sur le banc contre le LOSC. " Aujourd'hui (mardi, ndlr) , l'accent était mis sur l'intensité, un jeu à grande vitesse et beaucoup de travail acharné contre le ballon, pour avoir un travail d'équipe intensif et Romelu a eu du mal lors des derniers matchs pour y parvenir. C'est ce que je voulais dire quand j'ai dit qu'il était fatigué, pas seulement mentalement mais aussi physiquement, ce que je peux comprendre. Depuis le match de Liverpool (le 2 janvier), il a commencé chaque match pour nous et il y avait aussi des prolongations", a rappelé le technicien allemand. Dimanche, Chelsea disputera la finale de la League Cup contre Liverpool et à cette occasion, Lukaku a "toutes les chances de jouer", d'après Tuchel,