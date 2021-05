Auteur de deux parades de haut niveau sur des tentatives de Karim Benzema en première période, Edouard Mendy a contribué à la victoire de Chelsea sur le Real Madrid (2-0) et participera à la finale de la Ligue des Champions avec les Blues. Arrivé cet été du Stade Rennais, l'international sénégalais de 29 ans devient le troisième portier africain à disputer une telle rencontre. Ses prédécesseurs sont le Zimbabwéen Bruce Grobbelaar, titulaire dans les buts de Liverpool en 1984 lors de la victoire des Reds en Coupe d'Europe des clubs champions (ancienne appellation de la C1), et le Sénégalais Tony Sylva, sur le banc de l’AS Monaco lors de la finale perdue en 2004 face au FC Porto.



Et si Chelsea soulevait le trophée le 29 mai prochain à Istanbul, Edouard Mendy rejoindrait un autre cercle, encore plus fermé : celui des vainqueurs sénégalais de la Ligue des Champions, dont seul Sadio Mané, qui l'emporta avec Liverpool en 2019, fait à ce jour partie. Auteur de 8 "clean-sheets" cette saison rien qu'en Coupe d'Europe, celui qui faillit abandonner sa carrière il y a six ans et passa par la réserve de l'OM peut savourer sa revanche sur ses années de vaches maigres.