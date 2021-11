Chelsea "dans une bonne position" avant Malmö, estime Tuchel

"Nous sommes dans une bonne position, et quand je vois le groupe, j'ai le sentiment que nous savons pourquoi nous sommes dans cette bonne position", a expliqué Thomas Tuchel en conférence de presse d'avant-match. Si Chelsea assure en Premier League et a renforcé sa mainmise sur le championnat d'Angleterre en gagnant (3-0) à Newcastle samedi, en Ligue des champions l'équipe devra battre la lanterne rouge du groupe H, Malmö (4e, 0 pt), comme à l'aller (4-0), pour faire un pas de plus vers les huitièmes de finale. Les Blues, tenants du titre, sont deuxièmes de leur groupe, avec six points, derrière la Juventus (9 pts). "C'est un match de Ligue des champions à l'extérieur, et nous voulons gagner, nous sommes assez sûrs de nous pour le dire, nous savons ce qu'il faut faire et c'est à nous d'agir", a assuré Tuchel.

Malmö n'a encore marqué aucun but depuis le début de la compétition. Plus forts sur le papier, les hommes de Tuchel devront toutefois être "préparés, humbles et respectueux", face à une équipe jouant à domicile, a assuré le sélectionneur. Pour s'imposer, "Malmö aura peut-être besoin d'une performance extraordinaire, je pense donc qu'ils vont totalement se préparer pour cela", a dit Tuchel. "Ces matchs de Ligue des champions se jouent sur des détails, Malmö n'a rien à perdre et ils peuvent jouer avec beaucoup de liberté (…) ils seront soutenus par une foule émotive et c'est ce à quoi nous devons faire face", a-t-il poursuivi. Déjà privé de Romelu Lukaku, Timo Werner et Mateo Kovacic, blessés, Tuchel a également fait savoir que le milieu anglais Mason Mount ne serait pas du voyage en Suède.

"Mason ne se sent pas vraiment mieux - pour arrêter toute spéculation ce n'est pas le Covid - il est juste malade et ne se sent pas assez bien pour prendre part à l'entraînement et au voyage à Malmö", a expliqué le sélectionneur allemand. En revanche, Chelsea pourra compter sur son ailier américain Christian Pulisic, de retour de blessure à la cheville. Également interrogé sur l'éviction de l'entraîneur de Tottenham Nuno Espirito Santo, remercié après la défaite 3-0 contre son équipe samedi, Tuchel n'a pas souhaité commenter. "Ce qui n'est pas une bonne nouvelle et ce n'est jamais agréable à entendre mais je ne ferai aucun commentaire", a-t-il dit.