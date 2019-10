Chelsea-Azpilicueta: "Nous n'avons encore rien fait"

Chelsea s'est imposé sur le terrain de l'Ajax Amsterdam mercredi lors de la 3e journée de la phase de groupes de la Ligue des champions (1-0). Une victoire d'importance pour les Blues qui ont fait la différence à la 86e grâce à Michy Batshuayi. Le club londonien revient ainsi à hauteur de sa victime du jour en tête du groupe H.

Pour autant, les Blues sont encore en phase de transition et ne veulent pas s'enflammer.

"Nous avons vécu un difficile début de saison et les résultats n'étaient pas ceux que nous voulions mais Frank (Lampard) a été clair sur ce qu'il attendait de nous. On s'est améliorés et on a pris confiance avec les résultats positifs. Mais nous n'avons encore rien fait, nous ne sommes qu'en octobre et la saison sera encore longue", a ainsi plaidé Cesar Azpilicueta à l'issue de la rencontre.