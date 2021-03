Chelsea : Avec Tuchel, c’est défense d’entrer !

Il y a trois semaines, l’Atlético de Madrid n’avait pas réussi à s’en sortir contre Chelsea, s’inclinant 0-1 sur un but signé Olivier Giroud lors d’un huitième de finale aller de Ligue des champions disputé "à domicile" par les Colchoneros du côté de Bucarest, l’Espagne interdisant les déplacements depuis le Royaume-Uni. Un match où les Blues avaient de nouveau fait preuve de leur imperméabilité, qui est devenue leur marque de fabrique depuis l’arrivée de Thomas Tuchel.



Dans le sillage d’un Edouard Mendy auteur d’une première saison anglaise d’exception, et qui a enregistré son 14e clean sheet dimanche à Leeds (0-0), les Londoniens sont infranchissables : ils n’ont ainsi concédé que deux petits buts lors des douze premiers matchs d’un technicien allemand toujours invaincu, lors des rencontres de Premier League à Southampton et sur la pelouse de Sheffield United le mois dernier. Et même Kepa Arrizabalaga, relancé contre les Magpies, a réussi à ne pas encaisser de but…



Malgré la blessure de Thiago Silva, dès son troisième match sous les ordres de son ancien entraîneur au PSG, et les nombreux changements, de joueurs et de tactique, auxquels procède Tuchel, ils ont trouvé un vrai équilibre défensif, en comptant principalement sur un trio composé de Cesar Azpilicueta, Andreas Christensen et Antonio Rudiger, que son coach voulait déjà à Paris.

Chilwell : "Cela permet de donner le meilleur de nous-même"

Deux derniers éléments qui jouaient beaucoup moins sous Frank Lampard, tout comme Marcos Alonso, totalement épanoui sur le côté gauche, dans un 3-5-2 ou en 4-4-2. Ben Chilwell, son concurrent direct, en a payé le prix, mais l’international anglais assure apprécier cette concurrence. "Personne ne sait qui va débuter et à quelle position, et c’est quelque chose de positif, parce qu’on a un groupe énorme avec des joueurs très talentueux en compétition pour les onze places dans le onze de départ", a-t-il confié au site de son club.



"Et cela permet de donner le meilleur de nous-même parce qu’à l’entraînement, tout le monde se bat pour pouvoir débuter les matchs, poursuit-il. On arrive en forme pour les matchs et on se débrouille bien défensivement, c’est pour ça qu’on est toujours invaincus." Mais s’ils ont effectivement aligné douze matchs sans défaite toutes compétitions confondues (8 victoires et 4 matchs nuls), les Blues marquent peu.



Ils affichent ainsi un bilan de 13 buts en 12 matchs. Dont trois pour Mason Mount, deux pour Giroud et un seul pour Timo Werner. Une inefficacité, symbolisée par un Kai Havertz maladroit samedi à Leeds dans un poste inhabituel d’avant-centre, qui empêche pour l’instant les Blues de séduire totalement, malgré leurs succès face à Tottenham et Liverpool et alors qu’ils sont remontés au quatrième rang du classement, à cinq points du podium, et vont donc tenter de rejoindre les quarts de finale de la C1 pour la première fois depuis sept ans, mercredi contre l’Atlético. Face à qui une victoire sur la plus courte des marges, et même un match sans but, suffira amplement à leurs supporters.