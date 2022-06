Chaos au Stade de France : Des supporters du Real et Liverpool auditionnés ce jeudi

Tout le monde va avoir droit à son audition. Après les passages de Gérald Darmanin, celui d'Amélie Oudéa-Castéra, ou encore celles du préfet de police Didier Lallement et des membres de la Fédération française de football, des supporters du Real Madrid et de Liverpool vont être auditionnés au Sénat ce jeudi, indique le site Public Sénat, média officiel de la chambre haute du Parlement.

Une conférence de presse au programme

"Ce jeudi 16 mai, les parlementaires auditionneront des représentants de supporters. Hier, dans un communiqué, l’organisation Football Supporters Europe (FSE) avait déploré que leur voix n’ait pas été entendue. 'Nous déplorons que les commissions du Sénat, dans le cadre des auditions réalisées suite aux événements survenus au Stade de France le 28 mai dernier, n’aient pas jugé utile d’entendre les représentants des supporters du Real Madrid et de Liverpool' ", peut-on notamment lire.



Ainsi, les supporters seront auditionnés juste avant l’ancien préfet Michel Cadot, désormais délégué interministériel aux jeux Olympiques et Paralympiques 2024 et délégué interministériel aux grands événements sportifs. Par la suite, une délégation d’élus se rendra à Saint-Denis afin de visiter les lieux des incidents du 28 mai et tiendra une conférence de presse, prévue à 16h30. Une manière de continuer l'exercice de faire la lumière sur les évènements survenus au Stade de France lors de la finale de la Ligue des Champions remportée par le Real Madrid contre Liverpool.

