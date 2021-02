Cette folle statistique qui envoie le PSG en quarts de finale

Le Paris Saint-Germain s'est largement imposé 4 à 1 au Camp Nou mardi soir en huitièmes de finale aller de la Ligue des champions, grâce notamment à un majestueux triplé de Kylian Mbappé. De quoi faire un grand pas vers les quarts de finale. Surtout que d'après les statistiques, les Parisiens ont toutes leurs chances de passer à l'étape suivante. En effet, depuis la saison 1970-1971, 79 équipes participant aux Coupes d'Europe se sont imposées 4 à 1 à l'extérieur lors d'un match aller dans le cadre d'une confrontation éliminatoire.

Et sur ces 79 équipes, toutes se sont ensuite qualifiées. En résumé, 100% des équipes qui ont gagné 4 à 1 à l'extérieur sont passées à l'étape suivante. De quoi rassurer les hommes de Mauricio Pochettino. Sans oublier qu'avec les absences de Neymar et d'Angel Di Maria, l'équipe n'était pas totalement sereine.

Le traumatisme de 2017



Malgré ce chiffre rassurant, les Parisiens ne doivent pas se réjouir si vite. Puisqu'en 2017, l'année de la fameuse remontada, le PSG avait remporté le match aller 4 à 0, toujours face au FC Barcelone et lors des huitièmes de finale aller, mais au Parc des Princes. Et les statistiques disaient aussi la même chose. 100% des 169 équipes qui avait remporté un match aller 4 à 0 à domicile s'étaient également qualifiées pour la suite de la compétition.

Mais on connaît la suite, puisque le Barça avait réalisé une fameuse remontada lors du match retour au Camp nou (6-1). Une défaite historique et un véritable traumatisme pour les Parisiens. L'heure n'est donc pas encore à la fête. Le PSG reçoit les Catalans le 9 mars, au Parc des Princes, pour le match retour. Et les Parisiens vont devoir rester concentrés. Neymar pourrait encore manquer à l'appel, alors qu'Angel Di Maria devrait lui être de retour.