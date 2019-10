C'est tout bon pour le PSG

Quatre buts marqués, aucun encaissé, six points au compteur. C'est une évidence, les calculs sont très bons pour le Paris Saint-Germain, qui réalise un début de campagne idéal en Ligue des champions. Après avoir parfaitement négocié le choc face au Real Madrid (3-0), sans Neymar, Mbappé et Cavani, les champions de France ont évité de plonger dans l'enfer turc, en s'imposant sur le terrain de Galatasaray (0-1), mardi soir, au terme d'une rencontre globalement maîtrisée de bout en bout.

Par la force des choses, et parce qu'il n'a pas récupéré tous ses blessés et suspendus, Thomas Tuchel avait aligné le même onze que quinze jours plus tôt au Parc de Princes. On n'a pourtant pas vu le même match, notamment parce qu'Angel Di Maria, bourreau du Real, n'a pas connu la même réussite face au but. Le milieu argentin a eu l'occasion de mettre le PSG très vite à l'abri, mais il a buté sur Fernando Muslera en début de rencontre (2e, 11e). Cela n'a pas coûté cher à son équipe parce que, à Galatasaray, le danger vient plus des tribunes que du terrain. Avec sa cohorte d'ancien joueurs de Ligue 1 ou de Ligue 2 (Falcao, Seri, Belhanda, Nzonzi, Mariano...), le club turc n'a jamais réussi à se montrer vraiment dangereux sur le but de Keylor Navas, hormis dans le premier quart d'heure de la seconde période, le moment où le gardien parisien a dû réaliser son seul arrêt du match sur un coup franc vicieux de Seri (48e).

Première pour Icardi

Si c'était le temps fort de Galatasaray, il a vite été éteint par l'ouverture du score parisienne. Après un nouveau raté de Di Maria (61e), le PSG a trouvé la faille grâce à un superbe mouvement collectif, avec une ouverture de Verratti dans le dos de la défense, et un décalage de Sarabia pour Icardi seul face au but (0-1, 52e). C'est la première passe décisive sous ses nouvelles couleurs pour le milieu offensif, qui a été récompensé de ses efforts, et le premier but avec Paris pour l'attaquant argentin, que l'on avait peu vu, et qui n'était sans doute pas très loin d'être remplacé par Kylian Mbappé, dont l'échauffement touchait à sa fin.

Trop juste pour jouer 90 minutes, Mbappé, lancé à l'heure de jeu, s'est signalé par une belle frappe après un une-deux avec Choupo-Moting (77e). Contrairement au dernier match à Bordeaux, le PSG, qui était toujours privé de Neymar, dont la suspension touche à sa fin, n'a pas eu besoin de son attaquant champion du monde pour débloquer la situation. Voilà le club de la capitale dans une situation idéale dans son groupe, avec déjà quatre points d'avance sur Bruges, son prochain adversaire, et cinq longueurs de marge sur le Real Madrid et Galatasaray, ce qui permet d'envisager un automne sans tracas. Cela ne présage en rien du printemps à venir, mais c'est toujours ça de pris.