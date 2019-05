C'est la 9e finale des Reds

En renversant le Barça, vainqueur à l'aller (3-0), au terme d'une demi-finale retour de légende ce mardi, à Anfield (4-0), les Reds de Liverpool décrochent la 9e finale de C1 de leur histoire.

9 - Liverpool va disputer sa 9e finale de C1, seuls le Real Madrid (16), Milan (11) et le Bayern Munich (10) font mieux. Football ‍♂️.#LIVBAR pic.twitter.com/pVBrXsuUC4 — OptaJean (@OptaJean) 7 mai 2019

Le club de la Mersey, qui attend de connaître son adversaire en finale, au Wanda Metropolitano de Madrid, le 1er juin, tutoie un peu plus le podium des clubs les plus présents à ce stade de la compétition. Seuls le Real Madrid (16), l'AC Milan (11) et le Bayern Munich ont fait mieux à ce jour.

L'équipe de Jürgen Klopp, défaite l'an passé par le Real de Zidane et Ronaldo (3-1), est aussi la première équipe de Premier League à enchaîner deux finales de Ligue des champions consécutives depuis Manchester United (2008, 2009).

A l'époque, les Red Devils avaient su remporter aux tirs au but la première de ces 2 finales face à Chelsea (1-1, 6 t.a.b. à 5), avant de s'incliner l'année suivante contre le Barça (2-0). La dernière finale victorieuse de Liverpool date de 2005 lors d'un autre renversement de situation improbable pour les coéquipiers de Steven Gerrard, tombeurs à Istanbul de l'AC Milan, après avoir menés 3 buts à 0 (3-3, 3 t.a.b. à 2).