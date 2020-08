Ces Africains qui rêvent de C1

Le Final 8 de la Ligue des Champions débute ce mercredi soir à Lisbonne par le quart de finale entre le PSG et l'Atalanta Bergame. Covid-19 et interruption de la saison obligent, cette nouvelle formule inédite verra les huit clubs rescapés s'affronter sur un seul match, à l'image de ce qui se pratique en Coupe du monde, et non en manches aller-retour, conformément à l'ADN des Coupes d'Europe. Cela n'empêche pas tous les joueurs engagés de rêver du sacre final. Du côté des joueurs africains, ils sont une dizaine d'internationaux, répartis dans cinq équipes, dans ce cas : le Ghanéen Thomas Partey (Atlético Madrid), le Malien Amadou Haidara (RB Leipzig), l'Algérien Riyad Mahrez (Manchester City), le Camerounais Karl Toko Ekambi et l'Ivoirien Maxwel Cornet (Lyon). Ce mercredi soir devrait voir le Sénégalais Idrissa Gueye débuter avec le PSG.

Les Africains encore en lice :

Atalanta Bergame (ITA) :



Attaquant : Ebrima Colley (GAM)*.

Atlético Madrid (ESP) :



Milieu de terrain : Thomas Partey (GHA).

FC Barcelone (ESP) :



Néant.

Bayern Munich (ALL) :



Néant.

RB Leipzig (ALL) :



Milieu de terrain : Amadou Haidara (MLI).

Olympique Lyonnais (FRA) :



Gardien de but : Malcolm Barcola (TOG)*.



Défenseur : Sinaly Diomandé (CIV), Youssouf Koné (MLI).



Milieu de terrain : Ousseynou Ndiaye (SEN)*.



Attaquants : Maxwel Cornet (CIV), Karl Toko Ekambi (CAM), Bertrand Traoré (BFA).

Manchester City (ANG) :



Milieu de terrain : Riyad Mahrez (ALG).

PSG (FRA) :



Milieu de terrain : Idrissa Gueye (SEN).



Attaquant : Eric-Maxim Choupo Moting (CAM).

(*) Joueur figurant sur la liste B. Notre recensement ne prend pas en compte les joueurs binationaux susceptibles de faire carrière à l'avenir sous les couleurs de leur pays d'origine en Afrique.

Les 24 Africains vainqueurs :

1. Bruce Grobbelaar (ZIM, Liverpool FC, 1983/84)



2. Rabah Madjer (ALG, FC Porto, 1986/87)



3. Abedi Pelé (GHA, Olympique de Marseille, 1992/93)



4. Finidi George (NGA, Ajax, 1994/95)



5. Nwankwo Kanu (NGA, AFC Ajax, 1994/95)



6. Geremi Njitap (CAM, Real Madrid, 1999/00 et 2001/02)



7. Samuel Kuffour (GHA, Bayern Munich, 2000/01)



8. Benni McCarthy (AFS, FC Porto, 2003/04)



9. Salif Diao (SEN, Liverpool, 2004/05)



10. Djimi Traoré (MLI, Liverpool FC, 2004/05)



11. Samuel Eto’o (CAM, FC Barcelone, 2005/06, 2008/09, Inter Milan, 2009/10)



12. Yaya Touré (CIV, FC Barcelone, 2008/09)



13. Seydou Keita (MLI, FC Barcelona, 2008/09, 2010/11)



14. Sulley Muntari (GHA, Inter Milan, 2009/10)



15. McDonald Mariga (KEN, Inter Milan, 2009/10)



16. John Obi Mikel (NGA, Chelsea, 2011/12)



17. Salomon Kalou (CIV, Chelsea, 2011/12)



18. Michael Essien (GHA, Chelsea, 2011/12)



19. Didier Drogba (CIV, Chelsea, 2011/12)



20. Achraf Hakimi (MAR, Real Madrid, 2017/18)



21. Sadio Mané (SEN, Liverpool, 2019/20)



22. Mohamed Salah (EGY, Liverpool, 2019/20)



23. Joël Matip (CAM, Liverpool, 2019/20)



24. Naby Keita (GUI, Liverpool, 2019/20)