Ce variant anglais qui change tout

Même un Allemand vivant à l'étranger est interdit, pour le moment, de rentrer chez lui. Jürgen Klopp le sait malheureusement mieux que quiconque, lui qui vient de perdre sa mère et n'a pas pu assister aux funérailles. Alors, c'est bien à Budapest qu'il retrouvera son jeune collègue et compatriote Julian Nagelsmann, à la tête de son équipe de Leipzig et qui s'est dit "simplement heureux de jouer" : "Les circonstances spéciales requièrent des mesures spéciales. Ce n'est pas le moment de se plaindre."Le match retour n'est officiellement pas menacé, mais le gouvernement allemand doit réviser ses mesures le 5 mars, soit cinq jours avant la rencontre prévue à Anfield Road. Il est de plus en plus plausible que l'UEFA prenne les devants et fixe un autre terrain neutre. Ce qui, malgré l'absence de public, serait aussi plus équitable.On s'accroche à ce qu'on peut : à défaut de pouvoir jouer son match à domicile, l'Atlético va retrouver l'Arena Nationala de Bucarest, là même où les Colchoneros avaient remporté la Ligue Europa 2012. Diego Simeone n'est pas le seul rescapé de cette époque, puisque son fidèle milieu de terrain Koke était également de la partie.Le coach de l'Atlético aurait poussé personnellement pour choisir Bucarest plutôt que Genève, essentiellement grâce à ces bons souvenirs (d'après les informations de Marca). Thomas Tuchel compatit : "Ils perdent l'avantage de jouer à la maison, donc je comprends complètement leur sentiment... Mais on ne peut rien y faire. Ils seront prêts, et mon travail est de m'adapter pour trouver des solutions. On n'a pas le temps de douter ou de réfléchir à quoi que ce soit."Après Leipzig - Liverpool, l'autre choc anglo-allemand est sujet à un traitement exactement similaire : une délocalisation à Budapest, ainsi qu'une attente en vue du match retour. Néanmoins, les mesures du gouvernement allemand prenant fin mercredi, l'espoir était de mise pour un maintien de cette rencontre à Mönchengladbach. Mais face à autant d'incertitude, l'UEFA a préféré ne pas prendre le moindre risque - ce qui conduit justement à penser qu'elle puisse en faire de même pour les matchs retour, à Liverpool comme à Londres ou Manchester.En Ligue Europa, où les deux manches ne sont espacées que d'une semaine, les matchs entre Arsenal et le Benfica ont tous les deux été délocalisés (à Rome puis Athènes). Ce n'est pas encore le cas pour Real Sociedad - MU et Molde - Hoffenheim, dont seuls les matchs aller ont pour le moment été décalés (respectivement à Turin et Villarreal). Leicester et Tottenham, eux, sont autorisés à aller jouer de manière classique en République Tchèque (Slavia Prague) et en Autriche (Wolfsberger).