Carlo Ancelotti rassurant sur l'état de santé de Benzema et Modric

"Je ne crois pas que mes joueurs pensent déjà au Mondial, même s'ils veulent arriver en forme au Qatar. Mais pour arriver en forme, il faut avoir de la continuité en club. Pour Karim (Benzema) et Luka (Modric), ce ne sont que de petits pépins physiques, mais on ne veut prendre aucun risque. Je préfère perdre Modric ou Benzema pour un match plutôt que pour un mois", a tempéré Ancelotti en conférence de presse d'avant-match, lundi soir. "C'est un moment de la saison très intense, avec trop de matches, selon moi. On tient bon, même si on a certains absents. Mais le Mondial arrive au bon moment...", a glissé le technicien italien.

Pour le match contre Leipzig, le Real sera privé de Benzema, Modric, mais aussi de Fede Valverde, victime d'un "coup à la jambe" samedi contre Séville (3-1) selon Ancelotti, ainsi que de Dani Ceballos et de Mariano. En attaque, l'entraîneur italien devrait titulariser Asensio en complément de sa paire d'attaquant brésiliens Vinicius-Rodrygo. "La mobilité de l'attaquant est très important pour nous. Sur ce point, le professeur Karim a tout bien expliqué. Quand tu regardes Benzema jouer, tu comprends ce que tu dois faire, la mobilité qu'il faut avoir", a encensé "Carletto".

L'entraîneur du Real a confirmé que Vinicius "va jouer" et qu'"il n'est pas fatigué". "Je crois même qu'il pourra gagner le Ballon d'Or dans le futur", a observé son coéquipier Antonio Rüdiger, qui le qualifie de "petit frère".