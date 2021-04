Ça ne sent pas bon pour Marquinhos !

Comme il l’a fait lors de la dernière heure du match aller, le PSG va très certainement devoir composer sans Marquinhos lors de la seconde manche de son opposition contre le Bayern. Touché aux adducteurs à l’Allianz Arena, le capitaine de l’équipe a très peu de chances d’être remis pour le match retour prévu mardi.

Vers une charnière Danilo-Kimpembe au retour

Le Brésilien devrait passer des examens ce vendredi, et à en croire L’Equipe il ne faut pas s’attendre à un miracle le concernant. Le souci musculaire dont il souffre ne peut disparaitre en l’espace de quelques jours. Malgré la volonté qui peut l’animer, il devra donc assister des tribunes à ce grand choc. Pour pallier son absence, Mauricio Pochettino devra encore une fois miser sur Danilo Pereira. Le Portugais accompagnera Presnel Kimpembe en charnière centrale.

Outre celle de Marquinhos, d’autres absences pourraient pénaliser le PSG à l'occasion de ce second match face aux Bavarois. Marco Verratti et Alessandro Florenzi ne sont pas certains de pouvoir présenter des tests négatifs d’ici mardi, et quand bien même ils le feraient un doute subsiste concernant leur état de forme. Il en est de même en ce qui concerne Mauro Icardi, absent depuis la mi-mars à cause d’un souci à la cuisse. Enfin, Layvin Kurzawa n’est toujours pas remis de sa blessure au mollet.