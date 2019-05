C1, on y voit plus clair sur les chapeaux

A l’instar de la Serie A qui a vu l’Atalanta Bergame et l’Inter Milan décrocher in extremis leurs précieux sésames pour la Ligue des champions, tous les championnats européens ont désormais délivré leur verdict. De quoi permettre de connaître pas moins de 25 équipes parmi les 32 qui seront amenées à disputer à partir de septembre prochain la C1 millésime 2019-2020.

Si quelques incertitudes demeurent, liées à l’issue des deux finales de Ligue Europa et de Ligue des champions qui se disputeront mercredi et samedi, les quatre chapeaux en vue du tirage au sort en août prochain se dessinent. On connaît ainsi six des huit équipes qui composeront le chapeau 1, celui des champions: le FC Barcelone, Manchester City, le Bayern Munich, la Juventus Turin, le PSG et le Zénith Saint-Pétersbourg. Six équipes auxquelles s’ajouteront le vainqueur de la finale de C1 entre Tottenham et Liverpool et celui de la C3 entre Chelsea et Arsenal.

L'OL peut trembler

Le chapeau 2 regroupera à coup sûr les deux équipes madrilènes, le Real Madrid et l’Atlético Madrid, ainsi que le Borussia Dortmund, Naples, le Chaktior Donetsk et le finaliste malheureux du choc ultime entre Reds et Spurs. Il en serait de même pour les Blues s’ils venaient à perdre leur finale face aux Gunners. Arsenal, en cas de défaite, devrait en revanche se contenter d’une nouvelle campagne en Ligue Europa. Ce qui ferait directement les affaires de l’Olympique Lyonnais qui intégrerait directement la phase de groupes en cas de sacre des hommes de Maurizio Sarri, mercredi.

L’OL hériterait alors du chapeau 3, voire du chapeau 2 en cas de concours de circonstances favorables lors du tour des barrages à commencer par les évictions dès le tour préliminaire de l’Ajax Amsterdam ou du FC Porto. Il en sera de même de Benfica tandis que Leverkusen, Salzbourg et Valence seront inévitablement dans le pot 3. Si Lille et l’Atalanta Bergame, invités surprises de la Ligue des champions, ne pourront prétendre à mieux que le chapeau 4, l’Inter Milan, le Lokomotiv Moscou, Genk, Galatasaray et Leipzig sont en balance entre les pots 3 et 4.

A noter enfin que Lyon, s’il devait en passer par les tours préliminaires, pourrait affronter Krasnodar, Bruges ou le PSV Eindhoven lors de son entrée en lice avant une possible double confrontation avec l’Ajax Amsterdam ou le FC Porto lors du tour des barrages. Tout sauf une sinécure...