C1: la Juventus espère Di Maria et Bonucci contre le PSG

Le milieu offensif argentin, arrivé cet été à Turin en provenance du PSG, est "disponible" mercredi contre La Spezia, lors de la 4e journée de Serie A, a indiqué en conférence de presse Massimiliano Allegri. Di Maria ne devrait toutefois pas débuter. Le joueur de 34 ans s'était blessé à une cuisse dès son premier match officiel avec la Juve, le 15 août, un succès 3-0 contre Sassuolo en ouverture du championnat lors duquel il avait ouvert le score, et a manqué les deux dernières rencontres.

Leonardo Bonucci, âgé lui de 35 ans et qui n'a pas disputé non plus les deux dernières rencontres de Serie A en raison d'une gêne musculaire, est remis, a également souligné Allegri. "A partir d'après-demain (jeudi, ndlr), il sera avec l'équipe et sera disponible pour le match contre la Fiorentina" samedi, comptant pour la 5e journée, à trois jours du coup d'envoi de la campagne de Ligue des champions sur le terrain du PSG. Ces retours vont faire du bien à une Juve décimée par les blessures en août.

Les deux grands absents restent l'ailier Federico Chiesa, pas attendu avant plusieurs semaines au mieux après sa grave blessure à un genou en janvier, et le milieu Paul Pogba, espéré vers la mi-septembre après sa blessure au ménisque latéral du genou droit.

Di Maria et la Juventus démarrent très bien :