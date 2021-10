C1: Hernandez dans le groupe du Bayern à Lisbonne malgré ses ennuis judiciaires

"C'est un vrai professionnel, il s'est bien entraîné et jouera certainement un très bon match demain. Il sait bien séparer les choses", a déclaré l'entraîneur du Bayern, Julian Nagelsmann, lors d'une conférence de presse mardi. "Je lui parlerais si je remarquais quelque chose d'inhabituel, mais ce n'est pas le cas", a-t-il ajouté. Plus tôt dans la matinée, le défenseur de 25 ans paraissait détendu et impliqué lors de l'entraînement collectif de son équipe à Munich.

Lundi, le champion du monde français s'était présenté un jour avant sa convocation devant le Tribunal Supérieur de Justice de Madrid (TSJ) afin de se faire notifier son placement en détention. Condamné à six mois de prison pour non-respect d'une mesure d'éloignement après des violences conjugales, le joueur bavarois a jusqu'au 28 octobre pour entrer volontairement en prison, sauf si son recours est accepté. Il espère ainsi grâce à son appel pouvoir échapper à la prison si la justice y répond favorablement avant cette date.

Lucas Hernandez et sa compagne Amelia Lorente avaient tous deux été condamnés pour violences conjugales en février 2017 après une rixe. Ils avaient écopé de 31 jours de travaux d'intérêt général assortis d'une interdiction pendant six mois de s'approcher à moins de 500 mètres l'un de l'autre et de communiquer. Réconcilié, le couple s'était marié quelques mois plus tard et c'est en rentrant de leur lune de miel que le joueur avait été interpellé à l'aéroport de Madrid pour avoir transgressé cette mesure d'éloignement. Le Bayern a confirmé depuis que sa présence lundi au tribunal avait pour but de l'intégrer dans le groupe pour Lisbonne.

Hernandez devrait ainsi être aligné à nouveau en défense centrale mercredi soir où son équipe sera à la recherche d'une troisième victoire en autant de matches dans cette phase de poules. Julian Nagelsmann a en outre précisé que le milieu de terrain allemand Leon Goretzka, enrhumé, sera remplacé par Marcel Sabitzer. Dans le couloir gauche de la défense, le jeune Josip Stanisic devrait, lui, prendre la place du Canadien Alphonso Davies, touché à une jambe et sorti prématurément samedi lors de la large victoire 5-1 contre Leverkusen en championnat.