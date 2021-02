Buteurs de C1: Giroud et Immobile à l'assaut d'Haaland

Seul leader du classement depuis son doublé contre Séville, le buteur de Dortmund devance le trio Morata-Neymar-Rashford, tous à six buts. Mais parmi les joueurs qui monteront sur les terrains de C1 mardi pour les huitièmes de finale aller, Giroud et Immobile sont bien les plus menaçants. Le Français se déplace à l'Atlético Madrid avec les Blues et l'Italien reçoit le Bayern Munich avec la Lazio.

L'international français a planté pas de moins de 4 buts contre le FC Séville en décembre dernier. Face à la Lazio, le buteur du Bayern Robert Lewandowski (71 buts en C1) pourrait dépasser le goleador retraité du Real Madrid, Raul (71 buts également), et s'isoler comme troisième joueur le plus prolifique de l'histoire de la compétition, derrière les intouchables Cristiano Ronaldo (134 buts) et Lionel Messi (119 buts).

Classement des buteurs avant les matches de mardi:

8 buts: Haaland (Dortmund)

6 buts: Álvaro Morata (Juventus Turin), Neymar (Paris SG), Rashford (Manchester United)

5 buts: Berisha (RB Salzbourg), Giroud (Chelsea), Immobile (Lazio Rome), Kylian Mbappé (Paris SG), Plea (Mönchengladbach)

4 buts: Benzema (Real Madrid), Cristiano Ronaldo (Juventus Turin), En-Nesyri (Séville), B. Fernandes (Manchester United), Jota (Liverpool), Lukaku (Inter Milan), Messi (Barcelone), Salah (Liverpool), Torres (Manchester City)