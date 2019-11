Bruges "ne vient pas garer le bus" face au PSG

Largement battu par le PSG en Belgique il y a deux semaines (0-5), Bruges ne se présentera pas en victime expiatoire au Parc des Princes mercredi soir (21h), pour le compte de la 4e journée du groupe A de la Ligue des champions.

"Si on avait peur du PSG, on serait resté à la maison et on aurait déclaré forfait, a annoncé l’entraîneur brugeois Philippe Clément en conférence de presse. On va essayer de faire un beau match, on ne vient pas garer le bus avec dix joueurs devant le but. Je n'ai pas de boule de cristal mais on fera le maximum pour prendre un point. Et si on en a trois, ce serait fantastique."