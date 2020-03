Ça n'en finit pas. Si le brouillard de guerre s'est levé sur le terrain et que le PSG est sorti vainqueur de la double confrontation contre Dortmund, la bataille continue en coulisse. Insultes et autres petites piques ont circulé côté PSG. Mais le camp d'en face c'est également fait entendre. Michael Zorc, directeur sportif du Borussia Dortmund, s'en est notamment pris à Neymar. Il évoque l'embrouille à l'origine de l’expulsion d'Emre Can, tançant l’attitude du Brésilien.

Zorc : "Neymar est un bon acteur"

"C’était trop sévère. Emre s’interpose. Neymar est un bon acteur et il l’a montré aujourd’hui." Zorc a également fait part de sa déception par rapport au résultat, évoquant "l’innocuité" des attaquants allemands : "Je suis déçu, a-t-il regretté sur Sky Sports. J’ai le sentiment qu’on pouvait faire mieux, mais on n’a pas fait tout ce qu’il fallait."

Haaland : "Difficile car les Parisiens sont tellement bons"