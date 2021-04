Où évoluera Erling Haaland la saison prochaine ? Auteur d'une entrée fracassante dans le paysage du foot mondial, le buteur norvégien agite logiquement le marché des transferts. Ces derniers mois, son nom a été lié à presque toutes les grandes écuries européennes, du Real Madrid au FC Barcelone, en passant par Manchester City, Manchester United ou encore Chelsea. Très discret, le principal intéressé n'a pas pris la parole au sujet de son avenir. Selon son entraîneur Edin Terzic, Haland n'est absolument pas perturbé par ce bourdonnement médiatique autour de sa personne.

Haaland reste concentré sur Dortmund

« Je n'ai rien remarqué, nous n'en avons jamais parlé », a expliqué l'entraîneur du Borussia Dortmund en conférence de presse. Terzic estime par ailleurs que la relative disette de l'attaquant - 3 matchs sans marquer - n'est absolument pas liée au contexte. "Il était content de nous retrouver lorsqu'il est revenu de l'équipe nationale. Et même s'il n'a pas marqué depuis trois matches, il a toujours été un facteur très important pour nous : les adversaires le redoutent, il tient bien la balle en pointe, il nous fait gagner des secondes de possession et ça nous permet d'être dangereux. Alors évidemment, nous souhaitons pour nous et pour lui qu'il marque. Mais à mes yeux, le reste est tout aussi important."