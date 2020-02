Bonucci : « Cristiano Ronaldo est une machine de guerre »

A trente-cinq ans, et alors qu’il se rapproche tout doucement de la fin de sa carrière, Cristiano Ronaldo continue à impressionner ceux qu’il affronte et aussi ceux qu’il côtoie au quotidien. A la Juventus, un club pourtant réputé pour son sérieux et son exigence, on continue à être subjugué parce qu’il réalise et l’importance qu’il donne à son métier. Leonardo Bonucci, le défenseur central de la Vieille Dame, a été le dernier à louer le quintuple Ballon d’Or lors d’une interview accordée à L’Equipe. « Ce qui fait de lui un joueur extraordinaire, au-delà de la technique qu'il a, c'est la constance, a-t-il déclaré. Il ne laisse jamais le plus infime détail aller contre lui. On rentre de déplacement à 2 heures du matin, et à 3 heures, il se change et il se plonge dans l'eau froide pour récupérer. Il est en permanence dans le souci d'être le meilleur. C'est une machine de guerre. »

Même s’il ne joue pas au même poste que le Portugais, l’international italien a avoué avoir beaucoup progressé au contact de son prestigieux coéquipier. « Tu ne peux qu'admirer et essayer de cueillir deux ou trois choses chez lui qui peuvent te rendre meilleur, a souligné l’ancien milanais. Depuis deux ans qu'il est là, je pense que chacun d'entre nous lui a volé quelque chose, en l'observant, et a progressé grâce à lui. »

Bonucci, Ronaldo et la Juve à l’assaut de l’OL

Bonucci, Ronaldo et toute l’équipe bianconera va se rendre à Lyon pour y défier l’équipe de Rudi Garcia en huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Les Piémontais sont déterminés à obtenir un résultat positif et prendre une option sur la qualification. Ils ont confiance en leurs qualités, mais sans pour autant sous-estimer leurs futurs opposants. Bonucci le promet : « On ne va pas se cacher, on est favoris. Mais cela ne fait pas gagner les matches. Il va falloir qu'on soit lucides dans notre approche de la rencontre. Ce serait bien de marquer à Lyon, pour se mettre en bonne position avant le retour. Ils ont un stade qui peut être chaud, ils ont des joueurs jeunes, qui vont avoir très envie de briller contre la Juventus. Ils ont aussi un entraîneur qui a travaillé en Italie et sait préparer ce type de match. »