Un retour juste après la trêve internationale pour Benzema ?

Grosse frayeur mardi soir pour les supporters du Real Madrid et ceux de l'équipe de France.avec son équipe (0-3), Karim Benzema n'est pas allé au-delà de la demi-heure de jeu. Se plaignant de son genou droit,. Depuis, les questions étaient nombreuses, tant sur la cause de cette douleur que sur ses conséquences.Ce mercredi, le Real Madrid a communiqué afin de détailler les natures des blessures subies par le deuxième meilleur buteur historique du club merengue. Ainsi, le favori au prochain Ballon d'Or, après les tests effectués par son club,. Le média espagnol s'avance à affirmer qu'il sera forfait pour les rencontres de Liga face à Majorque et l'Atlético de Madrid (11 et 18 septembre) et également celle face au RB Leipzig en Ligue des Champions, le 14.Marca affirme que, tablant sur un retour face à Osasuna en Liga, le 2 octobre prochain. C'est le 15 septembre que Didier Deschamps communiquera son groupe et on devrait donc y voir plus clair d'ici quelques jours.