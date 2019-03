Benzema, une 112e record... pour rien

Un record... au coeur du cauchemar : Karim Benzema est entrée dans l'histoire de la Ligue des champions, mais le Real Madrid, triple tenant du titre, a subi une humiliation majuscule mardi, à Santiago-Bernabeu, en étant éliminé dès les 8e de finale malgré sa victoire de l'aller (2-1) par un Ajax Amsterdam, qui pulvérise les Merengues devant leur public (1-4).

Pas de 61e but pour 'KB9', qui reste le 4e meilleur buteur de l'histoire (derrière Ronaldo, Messi, Raul), mais un 112e match en C1 pour l'attaquant français qui, à l'occasion de ce match atroce pour la Casa Blanca, a égalé le record d'apparitions d'un certain Thierry Henry dans la compétition (Monaco, Arsenal, FC Barcelone). Une performance que Benzema a réalisé à la fois sous le maillot de l'OL et du Real. Rendez-vous désormais la saison prochaine, si l'ancien Lyonnais veut pouvoir dépasser Henry.