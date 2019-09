Benzema, la principale menace pour le PSG

Choc au sommet de cette première journée de Ligue des champions, la confrontation entre le PSG et le Real Madrid, mercredi, au Parc des Princes mettra aux prises deux bêtes amoindries. Car si les champions de France devront vraisemblablement faire sans Neymar, Kylian Mbappé et Edinson Cavani, seul l’Uruguayen pouvant espérer prendre part à la rencontre, les Madrilènes devront eux-aussi composer avec de nombreuses absences parmi lesquelles Sergio Ramos, Nacho, Luka Modric, Marco Asensio ou Isco.

Les Merengue devraient en revanche se présenter avec leurs meilleurs atouts en attaque. Mais si Eden Hazard, Luka Jovic ou Gareth Bale seront au rendez-vous, leur forme reste incertaine, la faute notamment aux pépins physiques qui ont rythmé le début de saison du Real Madrid. Touché à la cuisse durant la préparation, le Diable Rouge n’a ainsi repris que le week-end dernier à l’occasion de la réception de Levante.

En 2019, seul Messi fait mieux en Liga

En jambes, l’ancien Blue s’est certes montré à son aise. Mais l’international belge s’est fait voler la vedette par Karim Benzema. Car si le Real a signé sa deuxième victoire de la saison en s’imposant 3-2 au Bernabeu, c’est en grande partie grâce à l’ancien Lyonnais, auteur des deux premiers buts de la rencontre. Un doublé essentiel qui permet à l’attaquant tricolore de compter quatre buts en quatre matches, ce qui en fait le meilleur buteur de Liga aux côtés de Gerard Moreno.

Depuis le début de l’année 2019, il n’y a d'ailleurs que Lionel Messi, avec 21 buts depuis janvier, à faire mieux en Liga que le Français, auteur de 19 buts malgré une blessure au printemps. De quoi lui permettre de soigner un peu plus ses statistiques. Karim Benzema en est ainsi à 152 buts en Liga en carrière, ce qui en fait le 19e buteur le plus prolifique de l’histoire, à une unité de Ferenc Puskas. De même, grâce à ses 195 buts en championnat depuis ses débuts à l’OL, "KB9" est le huitième attaquant français le plus prolifique en carrière dans les grands championnats et peut espérer intégrer le Top 5 voire mieux d’ici la fin de saison.