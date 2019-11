Benzema, avec les compliments de Zidane

AS avait vu juste. "Monsieur Champions" avait en effet titré en Une le quotidien madrilène, mercredi, à quelques heures du choc de Ligue des champions face à Galatasaray. Une affiche cruciale pour les troupes de Zinedine Zidane mais qui pouvait également permettre à Karim Benzema d’entrer un peu plus dans l’histoire du club merengue. Au final, le Real Madrid a corrigé la formation stambouliote 6-0, prenant ainsi une sérieuse option sur la qualification pour les huitièmes de finale, et l’attaquant français a non seulement conforté sa place dans la légende du Real Madrid mais est également une nouvelle fois entré dans les annales de la Ligue des champions.

Auteur d’un doublé - assorti d’une passe décisive -, le Français est en effet non seulement devenu le troisième meilleur buteur du Real Madrid en Ligue des champions, ces deux buts, ses 49e et 50e sous le maillot merengue, lui permettant de surpasser Alfredo Di Stefano et ses 49 buts, à bonne distance de Raul (66) et surtout Cristiano Ronaldo (105). Mais en plus de reprendre un peu ses distances avec Robert Lewandowski (58) au classement des meilleurs buteurs de l'histoire de la Ligue des champions, Karim Benzema, 62 buts au total, est également devenu le deuxième joueur de l’histoire après Lionel Messi, à marquer lors de 15 saisons consécutives en C1.

Il rentre un peu plus dans l’histoire du club Zinedine Zidane

Ça méritait bien quelques félicitations et Zinedine Zidane ne s’est pas privé de dire tout le bien qu’il pensait de son attaquant vedette. "Je suis content de sa performance. Je suis content qu’il puisse, avec ses buts, rejoindre une légende de son club. Il rentre un peu plus dans l’histoire du club lui aussi, a-t-il ainsi salué. Ce qu’il fait dernièrement, c’est quand même hallucinant. On en profite en tout cas, pas que moi, le public aussi. Pourvu que ça dure !"

Et Zizou n’en avait pas fini. "Ses chiffres parlent pour lui. Quand on aime le football, on aime forcément son jeu. Il est très utile pour l’équipe", a-t-il poursuivi avant d’insister sur sa constance au plus haut niveau: "Il ne change pas. Mais il est également plus mature. C’est un père de famille et beaucoup de choses qui lui sont arrivées dans sa vie se reflètent sur le terrain."