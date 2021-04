Ancien lauréat épique de la Ligue des Champions avec Liverpool, Rafa Benitez a été sondé par Marca sur le duel féroce qui attend les Reds face au Real Madrid en quarts de finale aller de la Ligue des Champions, mardi soir. L'Espagnol, passé également sur le banc du Real, ne voit pas de favori pour ce choc. "Un favori ? Je n'en vois pas. Je pense que Liverpool essaiera de faire ce qu'il fait de mieux : pousser autant que possible. Si le Real Madrid peut avoir le ballon, Liverpool ne tardera pas à contre-attaquer. C'est ce qu'ils ont fait contre le RB Leipzig lors des deux matchs et cela a été un succès."

"Liverpool jouera le contre"

Actuellement sans club, le tacticien ibérique a une destination de prédilection, il aimerait coacher en Angleterre : " Mes expériences avec Liverpool, Chelsea et Newcastle ont toutes été très agréables et c'est pour cette raison que ma priorité est la Premier League. Ma famille est en Angleterre et c'est la ligue la plus complète, mais je ne peux pas exclure de partir. Comme je l'ai dit, s'il y a un projet bien défini avec des objectifs...", confie ainsi Benitez.