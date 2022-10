Benfica / Schmidt : « Nous sommes confiants, nous avons nos chances »

Choc à venir à Lisbonne. En effet, après deux journées de Ligue des champions, le Paris Saint-Germain et Benfica se partagent pour le moment la tête du groupe H avec six points chacun, avant de s'affronter ce mercredi soir au Stade de Luz (21h). Forcément, cette affiche de la 3eme journée de C1 devrait donner une première indication en vue de la qualification pour les phases finales, alors que la Juventus Turin pourrait revenir dans la course en cas de succès dans le même temps contre le Maccabi Haïfa. « Le résultat de cette rencontre ne sera pas décisif. Bien sûr, nous sommes en bonne position avec deux victoires. Néanmoins, il reste quatre matchs et nos adversaires sont difficiles. Chaque rencontre est une opportunité de prendre un avantage », a cependant déclaré Roger Schmidt, l'entraineur de Benfica, histoire de calmer un peu les choses avant ce match européen.

Schmidt croit en son équipe

« Nous allons avoir besoin d'être équilibrés, car nous affrontons une équipe qui a non seulement de grandes individualités, mais aussi des qualités collectives. Il faudra leur tenir tête en défense, au milieu, en attaque et aussi dans la possession du ballon si nous voulons gagner. Nous sommes confiants, à la maison, dans un grand stade, nous avons nos chances. (...) Pour ce genre de rencontres, la motivation est déjà là, je n'ai pas besoin de motiver mes joueurs, ils le font seuls. On doit utiliser ce surplus de motivation à notre avantage pour jouer un match top, a également expliqué l'Allemand, en conférence de presse, ce mardi. Dans ce stade, cette atmosphère, face à l'une des meilleures équipes du monde, tout est possible et nous lutterons pour les trois points. » Le PSG est prévenu, Benfica se veut ambitieux dans son antre et espère bien continuer son très bon début de saison en Ligue des champions.