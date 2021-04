Bayern : un cadre finalement apte contre le PSG ?

Après sa défaite à l'Allianz Arena contre le PSG (2-3), en quarts de finale de Ligue des Champions, le Bayern Munich est face à une hécatombe de blessure avant le match retour au Parc des Princes. Rien ne s'est arrangé face à l'Union Berlin samedi (1-1), puisque Kingsley Coman a quitté la pelouse à cause d'une blessure au genou.

Léon Goretzka toujours incertain

En plus des blessures de Lewandowski, Gnabry, Douglas Costa, Hernandez, Goretzka, Süle, Coman s'ajoute donc à l'infirmerie bavaroise, qui cause de gros soucis à Hansi Flick.Mais finalement, l'international tricolore est resté avec les soigneurs ce dimanche et devrait être présent au Parc des Princes, mardi, selon les informations de Téléfoot.

En revanche, le technicien du Bayern Munich s'est montré pessimiste à propos de Léon Goretzka, sorti au cours de la rencontre face au Paris Saint-Germain. "Nous ne prendrons aucun risque. Une décision finale sera prise avec les médecins lundi matin", a t-il expliqué en conférence de presse.