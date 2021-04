L'hécatombe se poursuit au Bayern Munich. Remplacé juste avant la mi-temps contre le Paris Saint-Germain (2-3), mercredi soir, en raison d'un claquage musculaire, Niklas Süle sera indisponible plusieurs semaines et manquera logiquement le quart de finale retour, annonce Bild.



En plus du défenseur allemand, Robert Lewandowski (déchirure du genou droit), Douglas Costa (blessure au pied), Serge Gnabry (positif au Covid-19) et Corentin Tolisso (déchirure d'un tendon musculaire) sont indisponibles pour le déplacement au Parc des Princes, mardi prochain.

Leon Goretzka très incertain



Selon les dernières informations de L'Equipe, Leon Goretzka, serait très incertain. Le milieu de terrain bavarois avait été sorti en première période, en raison d'une élongation de la cuisse. Il pourrait être remplacé par David Alaba, pour épauler Joshua Kimmich dans l'entre-jeu du Bayern.



Flick : "On va tout faire pour retourner la situation à Paris"