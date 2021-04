Bayern : Neuer, son point faible identifié

Au mois d'août dernier, Manuel Neuer n'avait rien laissé passer. Déjà opposé au Paris Saint-Germain avec son équipe du Bayern Munich, en finale de la Ligue des champions, le gardien international allemand avait remporté tous ses duels. Sept mois plus tard, Paris est à nouveau confronté au champion du monde 2014. Trouvera-t-il la faille ?

Voir aussi : La compo probable du PSG contre le Bayern

Pour l'y aider, un ancien de la maison a donné un conseil au PSG. Consultant pour L’Équipe, Jérôme Alonzo pense avoir identifié la zone où Manuel Neuer est prenable. "Il faut l'assommer pour le battre, indique-t-il en riant. Les attaquants parisiens doivent essayer de frapper au niveau de son cou et au-dessus de ses épaules. Il est très difficile de ramener les mains à cet endroit d'autant que quand il sort, il fait souvent le grand écart, or une fois à terre, il ne peut pas se relever pour intervenir."

Marquer, un bonus

Kylian Mbappé, Neymar et leurs partenaires vont devoir tout faire pour mettre à profit les conseils de Jérôme Alonzo et tromper Manuel Neuer. S'ils parviennent à ramener un bon résultat de Munich, en ayant, pourquoi pas, inscrit un but, les Parisiens conserveraient toutes leurs chances pour le match retour. Mais la route est encore très, très longue vers une éventuelle demi-finale.