Et pour cette rencontre, Nico Kovac pourra compter sur deux Français en défense, puisque Benjamin Pavard et Lucas Hernandez sont titularisés et composeront la charnière. Corentin Tolisso et Kingsley Coman devront eux se contenter du banc de touche au coup d'envoi.

Le onze de départ: Neuer - Kimmich, Pavard, Hernandez, Alaba - Javi Martinez, Thiago - Gnabry, Müller, Coutinho, Lewandowski.