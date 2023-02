Bayern Munich : Sadio Mané touche à nouveau le ballon à deux semaines d'affronter le PSG

Dans deux semaines, le choc des 8es de finale aller entre le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich va avoir lieu. Le club de la capitale accueillera les Munichois au Parc des Princes pour cette rencontre qui s'annonce explosive. Mais alors que le PSG aura fort à faire face à l'équipe de Julian Nagelsmann, il vient d'apprendre que Sadio Mané continue de faire des progrès. Longtemps blessé au péroné droit, après avoir été touché à la mi-novembre lors d'un match face au Werder Brême, Mané avait dû être opéré. Mais il a finalement refoulé les pelouses début janvier en vue de reprendre la course. Et il vient de franchir une nouvelle étape dans sa course contre la montre puisqu'il retouche désormais le ballon.

Mané retouche le ballon

L'international sénégalais de 30 ans a pu s'entraîner avec la balle pour la première fois depuis trois mois au cours d'une session individuelle. Ainsi, il continue de faire de gros progrès, une semaine après avoir repris la course. Il pourrait bien être de retour pour le match aller de ces 8es de finale dans la capitale française. Dans le cas où il ne pourrait être présent, Mané serait en tout cas présent au retour, qui aura lieu le 8 mars à l'Allianz Arena.