Bayern Munich - Rummenigge : "Je ne peux pas imaginer que la Super Ligue existera"

Karl-Heinz Rummenigge possède une expérience assez conséquente dans le monde du football. Mais durant cette semaine, le dirigeant du Bayern Munich a reconnu avoir vécu quelque chose de spécial, avec le projet de la Super Ligue. "J'ai 65 ans et j'ai vécu un grand nombre d'événements dans le football, que ce soit comme joueur ou comme dirigeant, mais là, je dois reconnaître que jamais je n'aurais cru vivre une semaine aussi incroyable avec autant de rebondissements", a-t-il expliqué dans un entretien accordé à L'Equipe.

"Au PSG, Mbappé est entre de bonnes mains"

Lippstadt a répondu : "Mais où est le problème ? Au Paris-Saint-Germain, Kylian Mbappé est entre de bonnes mains, il peut tout gagner dans les prochaines semaines. Quant à Erling Haaland, il est aussi dans un excellent club qui peut encore se qualifier pour la prochaine C1 et remporter la Coupe d'Allemagne. N'oublions pas que le Real est toujours aussi compétitif, avec la possibilité de décrocher le titre de champion, et qu'il disputera la semaine prochaine les demi-finales de la C1 (contre Chelsea, avec le match aller mardi, ndlr)."

Farouchement opposé à ce projet de révolution mené par Florentino Pérez (président du Real Madrid) et Andrea Agnelli (président de la Juventus Turin), Rummenigge a confié son espoir de voir le premier entendre l'appel d'Aleksander Ceferin, qui a prôné en faveur d'une reconstruction des relations. Sondé au sujet des propos de Pérez concernant des possibles arrivées de Kylian Mbappé et Erling Haaland , le natif deSaluant l'union entre la France et l'Allemagne contre la Super Ligue, Rummenigge a exprimé son avis profond sur le futur :