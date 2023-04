Bayern Munich : Retour à l'entraînement pour Lucas Hernandez

Demain soir, le Bayern Munich se déplace sur la pelouse de l'Etihad Stadium en vue du quart de finale aller de la Ligue des Champions. Et pour ce match, Thomas Tuchel va devoir se passer de son attaquant Eric-Maxim Choupo Moting. L'attaquant international camerounais souffre d'un problème au genou et il n'est pas du voyage en Angleterre pour ce choc des quarts de finale aller de la Coupe aux Grandes Oreilles. Titulaire indiscutable cette saison avec les Bavarois, Choupo Moting avait été buteur lors du 8e de finale retour face au Paris Saint-Germain. Il espère pouvoir revenir pour la manche retour face aux Skyblues le 19 avril prochain.

En revanche, le club bavarois a enregistré une bonne nouvelle et elle est pour Lucas Hernandez. Le champion du monde 2018 est sur le chemin du retour et a repris l'entraînement avec ballon pour la première fois depuis sa rupture du ligament croisé antérieur du genou droit face à l'Australie lors de la Coupe du monde 2022. Blessé dès la 13e minute du premier match des Bleus au Mondial, Hernandez a vu sa saison prendre fin mais il reprend donc tout doucement le chemin de l'entraînement. Plus de quatre mois après sa grave blessure, le latéral des Bleus commence à voir le bout du tunnel.