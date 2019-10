Bayern Munich: Quand Neuer rejoint Kahn...

Titulaire dans le but du Bayern Munich pour ce qui est ce mardi soir, sur le terrain des Grecs de l'Olympiakos, sa 103e apparition en Ligue des champions, Manuel Neuer rejoint à cette occasion un autre portier allemand de légende.

Il égale le record d'un certain Oliver Kahn en tant que gardien allemand le plus capé dans la reine des compétitions européennes. Une succession qui ne fait aucun doute depuis maintenant plusieurs années.

103 - @Manuel_Neuer is making his 103rd appearance in the Champions League, moving him level with Oliver Kahn for most appearances by a German goalkeeper in the competition's history. Successor. #OLYFCB pic.twitter.com/yWbxrGP2hm