Bayern Munich-PSG : Qui sera le plus diminué ?

Mardi après-midi, soit huit jours avant les retrouvailles entre le Bayern Munich et le Paris Saint-Germain en quarts de finale aller de la Ligue des champions, on apprenait l’officialisation du forfait de Robert Lewandowski pour ce choc. Le serial buteur a été victime d’un étirement ligamentaire au genou droit lors du match qualificatif à la Coupe du monde 2022 entre la Pologne et Andorre (3-0), quittant le terrain après avoir inscrit un doublé… et porté son compteur à 16 réalisations sur ses 10 derniers matchs toutes compétitions confondues.



Après avoir marqué 55 buts en club la saison dernière, il en était cette saison à 42 en 36 matchs, dont 35 en 25 rencontres de Bundesliga ! Ce qui lui permettait d’envisager faire tomber le mythique record de « Der Bomber », un Gerd Müller qui avait marqué 40 buts dans le championnat allemand lors de la saison 1971-1972. Troisième meilleur réalisateur du Bayern en Bundesliga, Serge Gnabry (9 buts) devrait a priori suppléer le Polonais, qui espère être remis pour le retour une semaine plus tard, alors que l’ancien Parisien Eric Maxim Choupo-Moting, qui a plus le profil d’un avant-centre, conserverait un rôle de "super-sub".



Si, outre Lewandowski, d’autres blessés de longue durée, comme Douglas Costa (pied) ou Corentin Tolisso (rupture d’un tendon de la cuisse), manqueront aussi à l’appel, Niklas Süle sera lui bien remis de son claquage. Le club munichois ne comptera par ailleurs aucun suspendu, ni joueur sous la menace d’une suspension. Du côté parisien, Leandro Paredes manquera le match aller pour accumulation de cartons jaunes, alors que plusieurs éléments, et pas des moindres, seront absents au Parc des Princes lors du retour en cas d’avertissement à Munich : Layvin Kurzawa, Idrissa Gueye, Neymar et Marco Verratti.

Danilo, Diallo et Kurzawa touchés Très diminué et seulement utilisé une demi-heure lors de la dernière finale de C1 perdue face aux Munichois (0-1), après avoir été blessé à l’entraînement par… Choupo-Moting, le milieu de terrain italien est d’ailleurs de nouveau incertain, après être revenu touché à la cuisse gauche de sélection. S’il sera probablement forfait samedi pour le duel au sommet face à Lille, alors que le Bayern recevra également son dauphin, Leipzig, Verratti pourrait effectuer son retour à Munich.



Mais avec quel niveau de forme ? Car le jeu du PSG n’est pas le même avec ou sans son "petit hibou"… Pas d’inquiétude en revanche pour ses compatriotes Alessandro Florenzi et Moise Kean, également rentrés prématurément de cette trêve internationale mais qui ont bien repris l’entraînement. En revanche, Abdou Diallo, qui découvrait la sélection sénégalaise, a été victime d’un coup au pied, alors que le Portugais Danilo Pereira est lui touché à un mollet, et que Layvin Kurzawa souffre des deux. Des joueurs très incertains pour affronter les Dogues, tout comme Mauro Icardi, forfait à Lyon (cuisse gauche), et qui n’est pas à 100%. En attendant de voir comment ces différentes situations vont évoluer, le club parisien pourrait s’avancer très diminué dans l’entrejeu à l’Allianz Arena.