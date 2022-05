Bayern Munich : Pour Pavard, l'élimination contre Villarreal est "une faute"

"C'est une saison correcte"



⚡ "Cette élimination contre Villarreal, c'est une faute."

🏆 Invité exceptionnel de Rothen s'enflamme sur RMC, Benjamin Pavard ne se cache pas et répond très cash sur l'élimination du Bayern en Ligue des champions contre le Villarreal d'Unai Emery. pic.twitter.com/bVggIloNlW



— Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) May 26, 2022

C'est sans le Bayern Munich que se disputera la finale 2022 de la Ligue des Champions, samedi au Stade de France, entre Liverpool et le Real Madrid. Et pour cause, considéré comme un favori à la victoire finale, le club munichois n'a pu passer l'obstacle représenté par le Villarreal d'Unai Emery en quarts de finale de la compétition. Après avoir été battus en Espagne (1-0), les coéquipiers de Benjamin Pavard avaient concédé un nul lors du retour, à l'Allianz Arena (1-1). Les souvenirs sont encore douloureux pour l'international français, qui s'est confié lors de l'émission 'Rothen s’enflamme', ce jeudi. "Il faut passer à autre chose., a jugé le joueur.Pour son premier exercice sous la direction de Julian Nagelsmann, le club bavarois n'est parvenu qu'à accrocher une Bundesliga à son palmarès. Pour autant, le technicien âgé de 34 ans dispose du profil le plus adapté à l'ADN du Bayern d'après Pavard. "C'est un tacticien, je trouve que c'est un très bon entraîneur., a-t-il analysé.Alors, quel bilan poser sur la saison du Bayern ? Aux yeux de Pavard, il faudra mieux faire dès l'exercice 2022-2023. "On sait les exigences qu'il y a au haut niveau. Au Bayern, il faut gagner au minimum le championnat., a expliqué le joueur.