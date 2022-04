Battu lors du premier acte qui opposait son Bayern Munich à Villarreal il y a trois semaines, en quarts de finale aller de la Ligue des champions (1-0), Julian Nagelsmann avait prévenu, les Espagnols allaient voir ce qu'ils allaient voir au retour. Résultat, tout ce qu'ont vu les supporters munichois a été l'élimination de leur club après le nul concédé par le Bayern ce mercredi, à domicile (1-1). Le coach bavarois est désormais dans le viseur des critiques.



Ce mercredi, l'éditorial de Sport1 n'est pas le dernier à s'en prendre à l'ancien du RB Leipzig et assure que si "le Bayern joue de manière bizarre et sans inspiration", c'est d'abord "Julian Nageslmann (qui) en est le responsable". De son côté, l'ancien joueur allemand Polo Breitner indique sur RMC qu'il "avait senti arriver gros comme une maison" l'élimination d'un Bayern qui "a voulu finir la rencontre avant la prolongation en continuant à attaquer". Une "erreur stratégique monumentale" de Nagelsmann, selon lui.



Si les trop grandes prises de risque de l'entraîneur munichois sont ainsi soulignées par les médias, Nagelsmann reste soutenu en interne. Le patron du Bayern, Olivier Kahn a estimé que "plus d'engagement et de volonté que l'équipe n'en a montré, n'est pas possible". Munich s'est heurté à la volonté de Villarreal. Il devra se consoler en tentant de remporter la Bundesliga.