Bayern Munich : Nagelsmann menacé de mort après l'élimination en Ligue des Champions

Nagelsmann ne portera pas plainte

Le compte Instagram de Julian Nagelsmann a chauffé. Mardi, le Bayern Munich a été éliminé en quart de finale de la Ligue des Champions par le Villarreal d'Unai Emery (1-1 au retour, défaite 1-0 à l'aller). Un revers qui a eu des conséquences virtuelles comme l'a dévoilé le jeune technicien âgé de 34 ans, ce vendredi en conférence de presse, avant le déplacement de son équipe à Bielefeld, dimanche en Bundesliga. "J, a-t-il déploré en conférence de presse.Sondé sur l’éventualité qu'il porte plainte, le technicien allemand a estimé que cela n'allait pas être possible en raison du nombre de menaces reçues., a avoué le natif de Landsberg am Lech. Il n'a pas été le seul membre de l'entourage du Bayern Munich a avoir été menacé car la femme et le fils du directeur sportif Hasan Salihamidzic avaient également indiqué mercredi et jeudi qu'ils avaient été la cible de menaces sur Instagram.Mardi, après l'élimination du Bayern, Nagelsmann, qui traverse sa première saison à la tête du Rekordmeister, avait assumé sa responsabilité dans la déroute. "Je suis responsable et je ne vais pas essayer de renvoyer la faute sur quelqu’un d’autre., avait-il affirmé en conférence de presse. A 5 matchs de la fin de la saison en Bundesliga, le club munichois possède 9 points d'avance sur son dauphin, le Borussia Dortmund, qu'il affrontera le 23 avril prochain sur la pelouse de l'Allianz Arena.