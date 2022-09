Bayern Munich : Nagelsmann et Müller évoquent les retrouvailles avec Lewandowski

344

Upamecano pour minimiser l'impact de Lewandowski ?

Mané plaisante avec Müller

Le Bayern Munich va retrouver un attaquant qu'il connaît par cœur. L'Allianz Arena sera mardi soir le théâtre d'un choc entre le Bayern et le Barça pour la compte de la 2ème journée de la phase de groupes de la Ligue des Champions et Robert Lewandowski devrait en être le protagoniste principal, au moins concernant l'avant-match.Alors que Matthijs de Ligt et Lucas Hernandez ont été alignés en charnière centrale lors du premier succès du Bayern face à l'Inter Milan dans la reine des compétitions de clubs (0-2), Julian Nagelsmann, qui a hâte de retrouver Lewandowski, a confié une hésitation sur sa composition.celui qui a inscrit un triplé face au Viktoria Plzen pour sa première avec le Barça dans le tournoi (5-1).Ancien partenaire du natif de Varsovie, Thomas Müller a plaisanté en indiquant que Sadio Mané, la recrue star du Bayern, lui avait dit "de penser à ne pas faire de passes à Lewandowski". L'objectif majeur de la soirée a été fixé par le champion du monde 2014 :. Sans doute plus facile à dire qu'à faire...