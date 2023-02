Bayern Munich : Nagelsmann annonce le forfait de Mané contre le PSG

Julian Nagelsmann, qui a tenu une conférence de presse ce vendredi 3 février, a annoncé que Sadio Mané ne pourra pas participer au match aller du huitième de finale de la Ligue des champions entre le PSG et le Bayern Munich, prévu le 14 février. Cependant, le coach espère que son attaquant sera présent pour le match retour : "Je m'attends à ce qu'il soit de retour à la mi-février, ou à la fin février. Ça se passe bien, il n'a plus de douleur. Mais contre Paris, il va manquer le match aller".

Mbappé sera aussi absent, Nagelsmann n'y croit pas

Sadio Mané ne sera pas la seule star absente de cette rencontre. Christophe Galtier a confirmé l'absence du meilleur buteur de la Coupe du Monde, Kylian Mbappé, en conférence de presse : "Il sera absent a peu près trois semaines. Est ce que c'était évitable? On est dans une saison singulière, avec une Coupe du monde en plein milieu, et je m'aperçois que dans beaucoup d'autres clubs avec beaucoup d'internationaux, il y a des blessures. On est malheureux pour Kylian, mais on ne peut pas avoir une saison sans avoir de problèmes physiques, ça fait partie d'une saison."

En revanche, Julian Nagelsmann a émis quelques doutes à ce sujet : "Je ne pense pas qu'il sera absent. Je ne m'attends à rien d'autre. Je ne sais pas ce qu'il a. C'est relativement vague sur le site internet (du PSG). Je ne peux pas imaginer qu'il soit absent. Bien sûr, ils peuvent jouer au poker."