Bayern Munich : Lewandowski sur les traces du "Bomber"

On le pensait inatteignable. Et pourtant… Le record de 40 buts en une saison de Bundesliga, un exploit réalisé par Gerd Müller en 1971-1972, pourrait en effet tomber lors de cet exercice 2020-2021. Car Robert Lewandowski, de nouveau buteur samedi dernier lors de la victoire du Bayern Munich sur la pelouse du Werder Brême (1-3), a porté son total de réalisations à 32 en 24 matchs de championnat ! Dont un triplé il y a dix jours contre Dortmund, pour répondre au doublé d’Erling Haaland.



Après une saison déjà extraordinaire, le Polonais faisait figure de favori pour le dernier Ballon d’Or, non-attribué en raison de la pandémie. Il repousse encore les limites aujourd’hui et a largement les moyens d’inscrire 8 buts sur les 9 dernières journées que le Bayern a encore à disputer. En janvier, alors qu’il venait de signer un doublé et comptait 19 buts en 13 matchs, Lothar Matthäus, autre grand ancien de la maison bavaroise, voyait déjà, sur Sky, "le record de Gerd Müller vaciller". Et la suite lui a donné raison.

"Fier d'atteindre la barre des 268 buts en Bundesliga" Et si ce record de Müller est donc dans les cordes de Lewandowski, un autre semble en revanche quasiment hors d’atteinte. Il s’agit de celui du total de buts en Bundesliga, un classement où "Der Bomber" est largement en tête avec 365 réalisations. L’avant-centre munichois a lui rejoint Klaus Fischer à la deuxième place ce week-end en signant son 268e but dans le championnat allemand. S’il semble toujours en grande forme, "Lewy" fêtera son 33e anniversaire en août et devra maintenir le même rythme trois saisons supplémentaires, ce qui est loin d’être gagné.



Mais sa deuxième place semble déjà ravir celui qui a inscrit 194 buts pour le Bayern et 74 pour le Borussia Dortmund. "Je suis fier d'atteindre la barre des 268 buts en Bundesliga comme le légendaire Klaus Fischer", a-t-il ainsi réagi sur les réseaux sociaux. En tête du classement du soulier d’or européen devant Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, il pourrait aussi remporter ce trophée pour la première fois, même si, comme il l’a encore rappelé : "Je veux toujours que mes objectifs nous aident à gagner de nouveaux titres avec le Bayern". Et cela s’est plutôt pas mal passé jusque-là pour les champions d’Europe, qui ne devraient pas avoir trop de souci lors de leur huitième de finale retour de Ligue des champions face à la Lazio après leur victoire 4-1 de l’aller. Une nouvelle occasion de gonfler ses statistiques dans la compétition, où il ne compte "que" quatre buts cette saison…