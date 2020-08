Bayern Munich : Lewandowski à la poursuite de Ronaldo

Buteur contre l’Olympique Lyonnais, ce mercredi, Robert Lewandowski s’est rapproché du record de Cristiano Ronaldo. L’attaquant portugais avait scoré 17 réalisations lors de l’exercice 2013/14 de la C1. Le Polonais, lui, en compte 15 avant la finale de dimanche soir contre le PSG. Un doublé face aux Franciliens et il entrera dans l’histoire. Et en comptant, qui plus est, deux matches de moins que le Portugais.

⚽ - Most Champions League goals in a single season

17 - Cristiano Ronaldo (2013/14)

16 - Cristiano Ronaldo (2015/16)

15 - Cristiano Ronaldo (2017/18)

15 - @lewy_official (2019/20) +1

14 - Lionel Messi (2011/12)#UCL #OLFCB



— Gracenote Live (@GracenoteLive) August 19, 2020



15 buts lors d’une seule campagne de Coupe d’Europe, aucun joueur d’une équipe allemande n’avait réussi pareille performance depuis un certain Jurgen Klinsmann. Ce dernier avait atteint ce total lors de l’exercice 1995/1996 de la Coupe de l’Uefa. Ironie du sort, en finale, il avait également affronté une équipe française, en l’occurrence Bordeaux.

Lewandowski et Gnabry font mieux que Ronaldo et Bale

Lewandowski compte donc 15 pions et en 10 matches dans cette édition. Il n'est donc resté muet que lors de la première rencontre. Cela lui fait 9 parties consécutives avec au moins un but marqué. Le record dans le domaine est également détenu par Cristiano Ronaldo (11 en 2017/18).



Pour être complet, notons aussi qu’avec Serge Gnabry, Lewandowski cumule 24 réalisations. Jamais un duo n’a été aussi performant dans cette épreuve. La précédente marque était détenue par CR7 et Bale lors du fameux sacre du Real en 2014. Encore un accomplissement important, et qui aura certainement encore plus de saveur en cas de triomphe dimanche prochain.