Bayern Munich : Les réactions après l'élimination face au PSG

. Champion d'Europe en titre, le club bavarois a été éliminé par le club francilien lors de l'actuelle édition (2-3 ; 0-1). En dépit de la victoire obtenue mardi soir sur la pelouse du Parc des Princes , les éléments du Bayern se sont montrés bons joueurs dans l'ensemble, notamment Benjamin Pavard qui espère voir Kylian Mbappé et ses coéquipiers remporter la compétition.: "Je pense que c'est au match aller que nous avons perdu (la qualification), avec toutes les occasions que nous n'avons pas mises au fond. Et le troisième but que nous encaissons était un de trop, 2-2 aurait été bien. Ce (mardi) soir, il nous a manqué le petit coup de chance dans les dernières minutes, notamment quand Leroy (Sané) était en bonne position et qu'il a choisi de faire une passe au lieu de tenter sa chance.(mardi). Nous avons eu de la malchance, avec quelques joueurs importants indisponibles, mais il faut l'accepter. Et féliciter Paris et accepter le résultat.": "Paris a eu des occasions ce soir mais nous aussi. On aurait dû gagner au match aller.: "Quelle bataille difficile ce fut ! Toujours très déçu parce que nous étions si proches ! Je suis fier de l'équipe car nous nous sommes battus jusqu'à la dernière seconde. Félicitations au PSG. C'était un sentiment génial et spécial d'être de retour dans cette ville, au Parc (malheureusement sans les supporters) et de voir tant de visages familiers et d'amis.Nous gardons la tête haute et nous nous concentrons maintenant sur le championnat.": "Ce n'est pas ce soir (mardi) que nous avons été éliminés.. C'est énervant d'avoir manqué tant d'occasions au match aller. Si Lewandowski a manqué ? Tous les joueurs qui n'étaient pas là ce soir nous ont manqué, contre une équipe de classe comme le PSG c'est difficile. Mais les joueurs qui étaient sur le terrain ont tout donné. Tout n'est pas négatif, nous avons été champions du monde des clubs cette saison, nous avons de bonnes chances de gagner la Bundesliga, à la fin ce sera une saison positive.""Le match n'a pas tourné comme à Munich, nous n'avons pas réussi à mettre la pression sur leur but dès le début et c'est Paris qui a eu des occasions. Manu (Neuer) a fait de très bons arrêts et nous avons été aidés par les poteaux. Nos efforts et notre dévouement ont été formidables mais le jeu a été très échevelé,. Dans l’ensemble, je pense que c’est très décevant pour nous d’avoir été éliminé malgré cette victoire à Paris. Nous y avons mis beaucoup de moyens et il manquait juste un petit but."